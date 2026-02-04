Le ali della libertà… al contrario | 72enne che vuole andare in carcere condannato a rimanere ai domiciliari

Un uomo di 72 anni ha deciso di andare in carcere, anche se è sottoposto ai domiciliari. Non cerca di scappare, anzi, vuole essere rinchiuso. La sua scelta sorprende, perché di solito si fa di tutto per uscire, mentre lui sembra desiderare il contrario. La storia fa pensare a un film, ma questa volta la scena si svolge nel mondo reale.

Se fosse un film, ricorderebbe Le ali della libertà, ma al contrario: qui nessuno evade davvero, e l’unico a voler entrare in cella è proprio l’imputato.È il paradosso giudiziario che arriva dall’aula del Tribunale di Messina e che ha come protagonista un uomo di 72 anni, messinese, residente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Le Ali Della Libertà

Il 2 gennaio 2026, i carabinieri di Olgiate Comasco hanno eseguito un provvedimento della Magistratura di Sorveglianza di Varese, revocando la detenzione domiciliare a un uomo di 44 anni condannato per maltrattamenti in famiglia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Le Ali Della Libertà

Argomenti discussi: Intervista col vampiro e Le ali della libertà tra le novità in Home a gennaio 2026 di Warner Bros; The Life of Chuck: ecco perché questo Stephen King poetico va recuperato in blu-ray; Quando i porci avevano le ali, sul nuovo Robinson; Mozart oltre ‘Amadeus’, i 270 anni di un genio prestato alla pellicola.

Intervista col vampiro e Le ali della libertà tra le novità in Home a gennaio 2026 di Warner BrosAzione, dramma, fantascienza: il nuovo anno si apre all’insegna del grande cinema con Arvitalia che lancia in home video una selezione di titoli, ... ciakmagazine.it

Le ali della libertà, Rete 4/ Trama e cast del cult di Frank Darabont, in onda oggi 17 maggio 2025Sabato 17 maggio 2025, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:45, verrà trasmesso il film drammatico Le ali della libertà. Si tratta di una pellicola del 1994 diretta da Frank Darabont e basata sul ... ilsussidiario.net

Una nota del neonato Ministero dell'Interno e del Merito* preannuncia una stretta sui controlli nelle scuole affermando che "la sicurezza è la condizione della autentica libertà". Credo sia del tutto inutile ricordare che in realtà è vero il contrario: senza libertà no facebook