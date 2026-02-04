Uomo denunciato per evasione dopo essere uscito di casa nonostante fosse in domicilio forzato

Un uomo è stato denunciato per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa. Nonostante fosse in regime di domicilio forzato, si era comunque allontanato dalla sua abitazione. La polizia l’ha fermato e denunciato, portando a galla la violazione delle restrizioni imposte.

**Un uomo è stato denunciato per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa, nonostante fosse in domicilio forzato.** L'operazione, condotta ieri a Faenza, ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna. Le verifiche, condotte su richiesta del comandante del Commissariato Manfredo, hanno permesso di rintracciare un cittadino straniero di 32 anni, sospettato di aver violato la misura di arresti domiciliari. La denuncia è stata presentata in data 3 febbraio 2026, nel pomeriggio, subito dopo il controllo della sua posizione all'interno di un'area verda e in un punto non previsto per l'abitazione.

