Pasquale Brunetti | Dopo Amici non sono uscito di casa per due settimane per paura di essere riconosciuto Ne La Preside interpreto un ragazzo cresciuto nella periferia come me

Ha 21 anni: in che periodo della vita pensa di essere? «In un periodo di transizione. È una transizione che ogni persona che prova a fare arte si trova ad affrontare: cerco di conoscere la mia identità in base alle sfide che accetto e che mi mettono inevitabilmente alla prova». Una di queste sfide è Michele, il personaggio che interpreta ne La Preside. «Per costruirlo sono partito dai miei ricordi: anche io sono cresciuto in una periferia di Napoli - non Caivano ma Pianura -, e ricordo benissimo certi atteggiamenti un po' pazzerelli che mi circondavano e che non potrei dimenticare. In fondo, anche se all'apparenza è un duro, Michele è un tenerone, e questo mi ha permesso di lavorare sulla mia parte più sensibile perché, in fondo, un po' tenerone lo sono anch'io». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Crans Montana, Manfredi esce dal coma dopo due settimane: ‘I miei amici dove sono?’
Manfredi Marcucci, il sedicenne romano vittima dell’incendio di Crans Montana, è uscito dal coma dopo due settimane di terapia intensiva. Dopo il grave incidente avvenuto a Capodanno, Manfredi ha finalmente riaperto gli occhi, portando una speranza nel suo percorso di recupero. La sua condizione rimane sotto stretta osservazione, mentre familiari e amici attendono aggiornamenti sulle sue future condizioni di salute.
