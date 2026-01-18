Omicidio Verzeni Sangare cambia avvocato dopo essere uscito dall’aula

Moussa Sangare, imputato nel processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, ha annunciato il cambio di avvocato. La decisione è stata presa a pochi giorni dalla discussione della sentenza prevista dalla Corte d’Assise di Bergamo. Sangare ha lasciato l’aula e ha scelto di affidarsi a un nuovo legale, in un momento chiave del procedimento giudiziario.

Moussa Sangare, il 31enne a processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, a meno di una settimana dalla data fissata dalla Corte d’Assise di Bergamo per la sentenza, ha deciso di cambiare difensore. Una scelta che ora probabilmente porterà a un rinvio dei termini a difesa, come chiederà lunedì 19 gennaio alla Corte il nuovo legale, Tiziana Bacicca. Nell’ultima udienza, lo scorso 12 gennaio, Sangare, che a processo ha ritratto la confessione, ha lasciato l’aula durante l’arringa del suo ormai ex legale Giacomo Mai, che aveva chiesto alla Corte di assolverlo per non aver commesso il fatto e, in subordine, di concedergli le attenuanti generiche ed escludere le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Omicidio Verzeni, Sangare interrompe l'avvocato e lascia l'aula. La rabbia del papà di Sharon: "Teatrino" Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni: Moussa Sangare cambia avvocato e la sentenza rischia di slittare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Omicidio Verzeni, Moussa Sangare cambia la difesa: nominata un'avvocata di Milano su consiglio di un compagno di cella; Omicidio Sharon Verzeni. Sangare chiede di lasciare il tribunale: Mi sono già giudicato innocente; Omicidio Verzeni, Sangare lascia l’aula mentre parla la sua difesa: “Io mi sono giudicato innocente”; Omicidio Verzeni, Sangare interrompe il suo legale e chiede di tornare in carcere. Omicidio Sharon Verzeni: Moussa Sangare cambia avvocato e la sentenza rischia di slittare - La sentenza sull'omicidio di Sharon Verzeni, prevista per domani, lunedì 19 gennaio, rischia di saltare perché l'imputato Moussa Sangare ha chiesto di ... fanpage.it

Omicidio Verzeni, Sangare cambia avvocato dopo essere uscito dall’aula - Nell'ultima udienza, lo scorso 12 gennaio, Sangare, che a processo ha ritratto la confessione, ha lasciato l'aula durante l'arringa del suo ormai ex legale Giacomo Mai, che aveva chiesto alla Corte di ... bergamonews.it

Omicidio di Sharon, Sangare cambia legale: sentenza destinata a slittare - Rischia di slittare la sentenza prevista lunedì 19 gennaio davanti alla Corte d’assise di Bergamo per Moussa Sangare, 30 anni, per il quale il pm Emanuele Marchisio ha chiesto l’ergastolo per ... ecodibergamo.it

Sangare, le parole dell’avvocato: «Contestiamo le aggravanti. Lui è uscito dall'aula perché ha fr...

Omicidio Verzeni, Sangare cambia avvocato dopo essere uscito dall’aula: si allontana la sentenza milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il legale parla dopo l'udienza in cui il suo assistito, Moussa Sangare, imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, ha lasciato l'aula - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.