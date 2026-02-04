Uno ruba 1.400 euro di profumi altri due scappano col cibo

I carabinieri di Genova hanno arrestato un uomo e denunciato altri due persone dopo una serie di furti avvenuti in città. Uno dei sospetti ha raggirato i dipendenti di un negozio e portato via 1.400 euro di profumi, mentre gli altri due sono scappati con cibo. I controlli sono stati intensificati per fermare chi commette reati e garantire più sicurezza.

Controlli dei carabinieri di Genova per il contrasto dei reati sul territorio della città. Un arresto e una denuncia, nelle ultime ore, per furti. In via XX Settembre I militari della stazione di Carignano hanno arrestato un 45enne croato per tentato furto aggravato. L'uomo è stato bloccato in un.

