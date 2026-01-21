Cocaina ai clan di Palermo per quasi 400 mila euro | due imputati scelgono l’abbreviato e uno va a processo ordinario

Tre agrigentini sono coinvolti in un’indagine sulla consegna di cocaina ai clan di Palermo, con un valore stimato di circa 400 mila euro. Due hanno scelto il rito abbreviato, mentre uno procederà con il processo ordinario. La vicenda evidenzia le dinamiche del traffico di droga e le implicazioni sulla criminalità organizzata nella regione siciliana.

Si divide in due il percorso processuale dei tre agrigentini accusati di avere rifornito di cocaina i clan mafiosi palermitani. Davanti al gup di Palermo, infatti, è stata definita la scelta dei riti: due imputati saranno giudicati con il rito abbreviato, mentre il terzo affronterà il processo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Cocaina ai clan di Palermo per quasi 400 mila euro, tre villasetani davanti al gupQuesta mattina a Palermo si è aperta l'udienza preliminare per Pietro Capraro, Gaetano Licata e Gabriele Minio, ritenuti affiliati alla famiglia mafiosa di Villaseta. Leggi anche: Clan Penza-Gagliardi, i due presunti boss scelgono l'abbreviato con altri 69 imputati

