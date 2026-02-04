In Ungheria, Maja T. ha ricevuto una condanna a otto anni di carcere. L’antifascista non binaria era accusata di lesioni personali aggravate, lo stesso reato di cui era imputata Ilaria Salis. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e controverso, che ha sollevato molte critiche. Maja T. ha sempre negato le accuse e ha dichiarato di aver agito in difesa propria e di altri. La vicenda ha acceso un dibattito sulla giustizia e sui diritti delle persone non binarie nel paese.

8 anni per Maja T, Maja T., antifascista non binaria, collaboratrice ai tempi di Ilaria Salis. L'accusa è di lesioni personali aggravate Maja T., antifascista non binaria, collaboratrice ai tempi di Ilaria Salis, è stata condannata in Ungheria a 8 anni di carcere per violenza. Il processo è lo stesso che riguarda la nostra conterranea che però, nel suo caso, è stato bloccato poiché l’europarlamentare ha ottenuto l’immunità parlamentare. Maja T. è stata accusata insieme a 19 antifascisti europei accusati dall’Ungheria di violenze commesse con manganelli nel 2023 su nove militanti di estrema destra a margine di un raduno neonazista a Budapest. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ungheria, condannata a 8 anni Maja T: aveva la stessa accusa di Ilaria Salis

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell'attenzione dopo la condanna di Maja T.

Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T.

