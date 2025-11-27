Le ostilità in Ucraina finiranno “quando le truppe ucraine lasceranno i territori occupati nel Donbass, altrimenti la Russia raggiungerà i suoi obiettivi tramite strumenti militari”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa, ribadendo di essere pronto a “formalizzare l’impegno a non attaccare l’Europa”, definendo le accuse contrari contrarie “bugie”. Secondo Putin, il piano di pace statunitense potrebbe rappresentare una base per futuri accordi, a condizione che venga tradotto in un linguaggio diplomatico condivisibile. Ogni punto del documento, ha precisato, è considerato fondamentale dalla leadership russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Putin: “Pronti a lavorare al piano di pace Usa ma Kiev lasci il Donbass”