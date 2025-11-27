Putin | Pronti a lavorare al piano di pace Usa ma Kiev lasci il Donbass
Le ostilità in Ucraina finiranno “quando le truppe ucraine lasceranno i territori occupati nel Donbass, altrimenti la Russia raggiungerà i suoi obiettivi tramite strumenti militari”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa, ribadendo di essere pronto a “formalizzare l’impegno a non attaccare l’Europa”, definendo le accuse contrari contrarie “bugie”. Secondo Putin, il piano di pace statunitense potrebbe rappresentare una base per futuri accordi, a condizione che venga tradotto in un linguaggio diplomatico condivisibile. Ogni punto del documento, ha precisato, è considerato fondamentale dalla leadership russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Putin sul piano di pace #Usa per la fine della guerra in #Ucraina: "Può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente" Vai su X
Trump accelera sulla pace in Ucraina: “Stiamo facendo progressi”. Zelensky pronto all’incontro, Putin respinge il piano Funzionari Usa hanno rivelato che i delegati di Kyiv avrebbero accettato termini dell’accordo di pace ma anche sottolineato che “ci sono alc - facebook.com Vai su Facebook
Putin: "Pronti a lavorare seriamente al piano di pace Usa ma Kiev lasci il Donbass" - Le ostilità in Ucraina si fermeranno "quando le truppe ucraine lasceranno i territori occupati in Donbass, altrimenti la Russia raggiungerà i suoi obiettivi tramite strumenti militari". Segnala msn.com
Ucraina, il presidente Putin: siamo pronti a discutere il piano di pace - Putin difende l’inviato speciale americano Witkoff e attacca l’Ue sugli asset di Mosca congelati. Da milanofinanza.it
Ucraina, svolta nei negoziati. Putin: "Siamo pronti a discutere il piano di pace Usa" - * L’Ucraina ha aderito al nuovo piano di Ginevra articolato in 19 punti, che include anche un limite alle dimensioni delle forze armate nazionali. Come scrive tg.la7.it