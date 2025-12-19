Nuova linfa per il 118 43 professionisti pronti a fronteggiare l' emergenza | Li abbiamo preparati al meglio
Si è concluso questa mattina, venerdì 19 dicembre, il percorso formativo promosso dall’Asl di Foggia rivolto ai medici da destinare al Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale del 118. La cerimonia di consegna degli attestati ai 43 professionisti che hanno partecipato al corso gratuito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
