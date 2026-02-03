Una fuga di monossido ha colpito questa mattina un asilo nido di Milano, portando 11 bambini e alcuni insegnanti in pronto soccorso. I piccoli e gli adulti sono stati portati in una zona di triage per essere valutati dai sanitari. Al momento, si sta decidendo se i bambini debbano essere ricoverati in ospedale. La scuola è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, sono rimasti intossicati in un asilo nido di Milano in viale Certosa per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi all'interno dei locali della scuola. Bambini e insegnanti sono stati assistiti in una zona di triage dai sanitari che hanno valutato l'ipotesi di ricovero ospedaliero a causa dei sintomi. Dopo gli accertamenti sul posto sono undici i bimbi, di età compresa tra uno e due anni, che sono stati ricoverati. In ospedale sono stati portati anche i quattro adulti., Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli esperti del Nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico, al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato la perdita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 11 bambini ricoverati

Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio.

Questa mattina a Milano, in viale Certosa 34, si è verificata una fuga di monossido che ha causato l'intossicazione di 12 bambini e di quattro adulti, tra insegnanti e genitori.

