Una tettoia paramassi contro il rischio di caduta ad Armorano | ecco il progetto della Provincia da 6 milioni di euro

La Provincia investe 6 milioni di euro per mettere in sicurezza la strada provinciale 15 ad Armorano di Calestano. È in arrivo una tettoia paramassi che dovrebbe bloccare i massi prima che cadano sulla carreggiata. L’obiettivo è eliminare il rischio di caduta di pietre e rendere più sicura la strada per chi la percorre ogni giorno. Il progetto è già stato approvato e ora si attende di partire con i lavori.

Il presidente Fadda: “Definita l’idea progettuale, ora lavoro di squadra interistituzionale per reperire le risorse necessarie” Realizzare una tettoia paramassi, a protezione della strada provinciale 15, che permetta di risolvere, in maniera definitiva, i pericoli di caduta massi ad Armorano di Calestano. C’è questa ipotesi progettuale, sul tavolo, per affrontare un problema cronico della viabilità provinciale nel collegamento tra Calestano e Berceto. “La scorsa estate – spiega Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – prendemmo parte ad un partecipato incontro sulla viabilità in Val Baganza.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Provincia Armorano Ex Panamino, ecco il progetto per riaprirlo. Sul tavolo una concessione da 6,5 milioni di euro Morto dopo la caduta da una tettoia. Tre anni e mezzo al datore di lavoro Un incidente sul lavoro ha portato alla morte di un uomo dopo una caduta da una tettoia in plexiglas mentre stava smontando delle lamiere. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Provincia Armorano Argomenti discussi: Paramassi al Pizzo, la nuova frana riaccende la polemica: Ecco perché l'opera sarebbe inutile; VIDEO | Frana Arenzano, nessun ferito ma i tempi per liberare la strada saranno lunghi. La mappa. Arenzano si mobilita contro il piano di Anas: La galleria paramassi? Inutile e super costosaGenova – Arenzano si mobilita contro il progetto, voluto da Anas, che prevede la realizzazione di una maxi-galleria paramassi di quasi 400 metri di lunghezza sull’Aurelia, per un costo di circa 25 ... ilsecoloxix.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.