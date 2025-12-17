Morto dopo la caduta da una tettoia Tre anni e mezzo al datore di lavoro

Un incidente sul lavoro ha portato alla morte di un uomo dopo una caduta da una tettoia in plexiglas mentre stava smontando delle lamiere. Il presunto datore di lavoro, invece, aveva dichiarato che l’incidente era avvenuto a casa, portandolo in ospedale con questa versione dei fatti. La vicenda ha portato a una condanna di tre anni e mezzo.

© Ilgiorno.it - Morto dopo la caduta da una tettoia. Tre anni e mezzo al datore di lavoro Era precipitato da una tettoia in plexiglas mentre smontava delle lamiere, ma il suo presunto datore di lavoro lo aveva accompagnato in ospedale dicendo che era caduto a casa dalle scale. Per questo infortunio, accaduto il 19 gennaio del 2017 a Seregno e costato la vita a Enrico Milani, 52enne di Seveso, che era rimasto paralizzato, morendo dopo 3 anni di ricoveri per varie complicazioni, il Tribunale di Monza ha condannato per omicidio colposo a 3 anni e mezzo di reclusione un 75enne di Seregno, Gian Carlo S., che è stato anche interdetto per 5 anni dai pubblici uffici e dovrà pagare un risarcimento dei danni ai tre familiari della vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva di 25mila euro ciascuno.

