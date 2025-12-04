Ex Panamino ecco il progetto per riaprirlo Sul tavolo una concessione da 6,5 milioni di euro

Romatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colazioni e aperitivi, ma anche un punto “Roma Facile” e altri servizi per la cittadinanza. Rinasce così l'ex Panamino, in via Panama a Villa Ada, dopo anni di abusi demoliti a marzo 2025. Il 3 novembre la giunta del II municipio, guidata da Francesca Del Bello, ha approvato il progetto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

