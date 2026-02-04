Una settimana di arte performance attività e incontri al museo del Mar

Questa settimana il museo del Mar a Ravenna si trasforma in un palcoscenico di eventi. Ci sono mostre di arte contemporanea, performance live e incontri per approfondire temi legati all’arte. Non mancano attività pensate anche per bambini e famiglie, rendendo il museo un punto di riferimento per tutti.

È una settimana intensa quella che il Mar di Ravenna propone al pubblico, con un calendario di appuntamenti che intreccia arte contemporanea, performance, riflessione teorica e attività dedicate a bambini e famiglie. Prosegue infatti ' Spazio neutro ', il progetto a cura di Giorgia Salerno, pensato per offrire nuove chiavi di lettura dell'arte contemporanea attraverso l'attenzione alle dinamiche relazionali. Giunto al suo terzo appuntamento, il programma ospita l'artista e performer americano Jonathan VanDyke (nella foto) con 'Nell'Eternità del Provvisorio, mostra prorogata fino a sabato, quando ci sarà la performance 'Attorno a questo mio corpoAround This Body of Mine, in programma dalle 16 alle 19.

