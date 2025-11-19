Note e arte si incontrano Al via ’Una notte al museo’

Una rassegna inedita, ideata per riscoprire gli spazi museali. Inizia oggi (alle 19) Una notte al museo, il format di Musica Insieme che associa per la prima volta visite ’speciali’ ai principali luoghi culturali del territorio all’esibizione di artisti chiamati a interagire creativamente con le opere. Si parte da San Colombano, per poi passare al Museo Civico Archeologico (il 3 dicembre) e al Medievale (il 21 gennaio). La nuova rassegna propone concerti in cui artisti e pubblico condividono lo spazio scenico, eliminando la distanza tra interpreti e platea, e abbinando il momento musicale, stasera con Catalina Vicens, a una visita condotta da una guida come Felice Tagliaferri, scultore non vedente che accompagnerà i partecipanti in esplorazioni tattili delle opere, invitandoli a ’vedere’ con le mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

