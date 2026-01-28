Una nuova vita stasera 28 gennaio su Canale 5 | la trama e le anticipazioni

Stasera su Canale 5 parte la nuova serie ‘Una nuova vita’ con Anna Valle e Daniele Pecci. La prima puntata va in onda alle 21:20, portando sullo schermo una storia che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Gli attori italiani sono pronti a interpretare personaggi che si troveranno a vivere situazioni intense e ricche di colpi di scena. Gli appassionati di soap e drammi familiari si preparano a seguire questa nuova avventura televisiva.

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie ‘Una nuova vita’, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni. Ricominciare da capo, però, non è facile: in paese tutti la evitano e si rifiutano di rivolgersi a lei come pazienti; e poi c’è la famiglia di Leonardo che ha fatto in modo che suo figlio si schierasse contro di lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

