Stasera su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie

Morbo K: trama (storia vera), cast e streaming. Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno la serie tv andrà in onda in due serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera). La miniserie racconta uno degli episodi più incredibili e meno conosciuti della Resistenza italiana: quando un gruppo di medici dell’ospedale sull’Isola Tiberina, a due passi dal ghetto, inventò una malattia fittizia e altamente contagiosa, il Morbo di K (come Kappler), riuscendo così a salvare decine di ebrei dalla deportazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Approfondimenti su Morbo K Chi salva una vita

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2026 va in onda su Rai 1 la prima puntata della miniserie Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero.

In occasione della Giornata della Memoria, questa sera su Rai 1 alle 21:30 va in onda la prima puntata della miniserie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Morbo K Chi salva una vita

Argomenti discussi: ‘Morbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero’, nella Roma occupata dai nazisti l’isola Tiberina diventa luogo di salvezza e di paura; Morbo K: Chi salva una vita, salva il mondo intero. Una storia vera, che in pochi conoscono.; Morbo K: la miniserie Rai sulla bugia che salvò centinaia di vite; Sì, chi salva una vita salva il mondo intero: Morbo K racconta un'incredibile storia vera.

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, le anticipazioni delle puntateMorbo K, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da martedì 27 gennaio 2026 in prima visione su Rai 1. tvserial.it

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, dal 27 gennaio 2026 su Rai 1Morbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero arriva su Rai 1: ecco la trama, gli episodi e il cast completo. tvserial.it

Ieri sera è andata in onda su Rai1 la prima puntata della mini serie di due puntate "MORBO K. Chi salva una vita, salva il mondo intero" con la regia di Francesco Patierno. Ci troviamo a Roma nel Settembre 1943. Kappler capo delle SS di stanza a Roma mina - facebook.com facebook

Intervista con #VincenzoFerrera, protagonista della miniserie "Morbo K. Chi salva una vita salva il mondo intero": "Le arti, nel loro piccolo, possono avere una funzione di presa di coscienza" x.com