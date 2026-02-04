Questa mattina, arriva una notizia che fa parlare tutto il mondo della musica. Per la prima volta dopo 76 edizioni, i protagonisti del Festival di Sanremo incontreranno il Presidente della Repubblica. Un evento storico che segna un passo importante per la manifestazione e per la musica italiana in generale.

( a skanews) — «Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo. Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i Big in gara saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione» lo ha annunciato con soddisfazione Carlo Conti sui social. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: «I Big andranno al Quirinale» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una novità assoluta per il Festival

A Terni, tre nuove attività ristorative stanno per aprire i battenti.

