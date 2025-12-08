Stramaccioni estasiato da Chivu | Col Como una novità assoluta che ha mandato in tilt Fabregas! Avrebbe voluto chiamare il time-out

Inter News 24 Stramaccioni estasiato da Chivu: «Col Como una novità assoluta che ha mandato in tilt Fabregas!». L’analisi dell’ex allenatore. Presente negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni ha offerto un’interessante chiave di lettura tattica sulla recente e netta vittoria dell’Inter contro il Como. L’ex allenatore della Beneamata, oggi apprezzato opinionista televisivo, si è soffermato su una mossa specifica e coraggiosa attuata da Cristian Chivu, che ha sorpreso gli avversari sin dai primi minuti di gioco indirizzando la gara. QUI: le notizie più rilevanti del giorno sull’Inter. Il focus del dibattito, innescato da una riflessione del giornalista Andrea Marinozzi, ha riguardato la decisione del tecnico rumeno di alzare notevolmente il baricentro della squadra, portando un uomo in più in pressione ultra-offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni estasiato da Chivu: «Col Como una novità assoluta che ha mandato in tilt Fabregas! Avrebbe voluto chiamare il time-out»

Approfondisci con queste news

Stramaccioni: “Chivu ha mandato in tilt il Como con il terzo uomo. Fabregas avrebbe chiamato time out” - L'ex allenatore nerazzurro ha parlato su DAZN di una delle mosse del mister che si è vista sin dai primi minuti nella gara contro la formazione lariana ... Da msn.com