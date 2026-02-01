Terni tre nuove attività ristorative in arrivo | Rinnovamento e investimenti sul territorio Spunta una novità assoluta

A Terni, tre nuove attività ristorative stanno per aprire i battenti. Tra queste, spicca il trasferimento del ristorante ‘MeGusta’, che si sposterà di qualche centinaio di metri lungo la via. Un segnale di rinnovamento e di investimenti sul territorio locale.

Tra i primi movimenti spicca il trasferimento del ristorante ‘MeGusta’ pronto a spostarsi di qualche centinaio di metri lungo la via. La titolare ha scelto un locale più ampio, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e introdurre nuovi servizi dedicati alla clientela. Entro il mese di febbraio è invece atteso il debutto de ‘La Posada’ pizzeria, trattoria e braceria. I lavori di allestimento sono ormai in fase conclusiva e tutto è pronto per il taglio del nastro della nuova realtà gastronomica.Ma non è tutto. In via Cavour è prevista anche un’ulteriore apertura che rappresenta una novità assoluta per la città di Terni: un locale esperienziale ispirato ai sapori tipici del Nord Europa.🔗 Leggi su Ternitoday.it

