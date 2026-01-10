Stasera al PalaBigi si gioca una partita importante per la permanenza in campionato, con Sassari ospite e Vitali in campo. Pur essendo ancora nella prima fase, questa sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra, dove ogni risultato può fare la differenza. Una vittoria potrebbe aprire prospettive positive, mentre una sconfitta complicherebbe ulteriormente il cammino verso la salvezza.

Non è ancora l’ultima spiaggia perché siamo ‘soltanto’ alla fine del primo girone, ma quella di stasera con Sassari è già una partita chiave in ottica salvezza. Ormai incapace di vincere lontano dal ‘PalaBigi’, dove un successo in campionato manca dal 12 aprile con Scafati, è chiaro che la truppa di Priftis riponga le proprie speranze nei match interni, dove il pubblico di via Guasco riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più dalla squadra. Certo, fa un po’ venire i brividi pensare che debba essere l’inossidabile tifo biancorosso a spingere il cuore di Vitali e compagni oltre l’ostacolo, ma questi sono i fatti – inconfutabili – in relazione ad un gruppo che procede a tentoni da diversi mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Una Hotels, se non vinci sono guai. Al PalaBigi arriva Sassari. Vitali c'è

