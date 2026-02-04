Una buca pericolosa in via Padre Matteo La Grua

Da palermotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una buca pericolosa si trova in via Padre Matteo La Grua 22, nel quartiere Fondo Margifaraci. Dopo le ultime piogge, le voragini sono cresciute e diventano un rischio per chi passa di lì. I residenti chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza la strada.

Segnalo in via Padre Matteo La Grua 22 (già Fondo Margifaraci), queste ed altre buche e voragini, dopo le recenti piogge che si sono sempre più allargate e chiedo pertanto di intervenire urgentemente.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via Padre Matteo La Grua

Buca profonda e pericolosa a Chieti Scalo: la segnalazione

Una buca profonda e rischiosa si trova all'inizio di via Aldo Moro a Chieti Scalo da circa due anni.

Buca pericolosa in Via Benfratelli: "Sembra che la strada stia per cedere"

Una voragine si è formata in via Benfratelli, a pochi passi da una scuola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Via Padre Matteo La Grua

Argomenti discussi: Via Piave, buca pericolosa ancora aperta: i Comitati Civici Palermo denunciano il mancato intervento del Comune; FOTO | Palermo, un bidone della spazzatura per coprire buca pericolosa: cittadini la fanno sistemare; Buca in via Principe di Belmonte: E' pericolosa, urge un intervento :: Segnalazione a Palermo; Buca pericolosa su viale di Porto: danni alle auto e rischio per ciclisti.

Buca in via Principe di Belmonte: E' pericolosa, urge un interventoIn via Principe di Belmonte c'è una buca pericolosa. Urge un intervento per sistemarla: a rischio c'è l'incolumità delle persone che vi abitano e che vi circolano. palermotoday.it

una buca pericolosa inFoto | Palermo, un bidone della spazzatura per coprire buca pericolosa: cittadini la fanno sistemareA Palermo succede che c’è una grossa buca (ce ne fosse solo una) che ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.