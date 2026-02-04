Una buca pericolosa in via Padre Matteo La Grua

Una buca pericolosa si trova in via Padre Matteo La Grua 22, nel quartiere Fondo Margifaraci. Dopo le ultime piogge, le voragini sono cresciute e diventano un rischio per chi passa di lì. I residenti chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza la strada.

Segnalo in via Padre Matteo La Grua 22 (già Fondo Margifaraci), queste ed altre buche e voragini, dopo le recenti piogge che si sono sempre più allargate e chiedo pertanto di intervenire urgentemente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

