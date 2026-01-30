Buca pericolosa in Via Benfratelli | Sembra che la strada stia per cedere

Una voragine si è formata in via Benfratelli, a pochi passi da una scuola. La strada sembra sul punto di cedere, e i residenti sono preoccupati per la sicurezza di chi passa di lì. I lavori di riparazione sono ancora incerte, e intanto si chiede intervento rapido alle autorità.

