Buca pericolosa in Via Benfratelli | Sembra che la strada stia per cedere
Una voragine si è formata in via Benfratelli, a pochi passi da una scuola. La strada sembra sul punto di cedere, e i residenti sono preoccupati per la sicurezza di chi passa di lì. I lavori di riparazione sono ancora incerte, e intanto si chiede intervento rapido alle autorità.
Buca pericolosa in via Benfratelli, a pochi passi da una scuola. Sembra che la strada stia per cedere.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Via Benfratelli
Tommaso Natale, in via Giovanni Battista Santangelo buca pericolosa in strada
Giampietro e Di Stefano (Pd) su via Pizzoferrato: "Posti auto tagliati e strada più pericolosa, giunta Masci spieghi cosa stia facendo"
Giampietro e Di Stefano (Pd) criticano le recenti modifiche alla viabilità di via Pizzoferrato, sostenendo che i lavori abbiano ridotto i posti auto e aumentato la pericolosità della strada.
Ultime notizie su Via Benfratelli
Argomenti discussi: Viale del Fante, segnalata una pericolosa buca al centro della carreggiata; Buca in via Principe di Belmonte: E' pericolosa, urge un intervento :: Segnalazione a Palermo; FOTO | Palermo, un bidone della spazzatura per coprire buca pericolosa: cittadini la fanno sistemare; Una voragine pericolosa in via dell'Industria.
Buca in via Principe di Belmonte: E' pericolosa, urge un interventoIn via Principe di Belmonte c'è una buca pericolosa. Urge un intervento per sistemarla: a rischio c'è l'incolumità delle persone che vi abitano e che vi circolano. palermotoday.it
Foto | Palermo, un bidone della spazzatura per coprire buca pericolosa: cittadini la fanno sistemareA Palermo succede che c’è una grossa buca (ce ne fosse solo una) che ... msn.com
Riceviamo e pubblichiamo: Ad Aspra l'incontro, dal titolo “Niente Panico!” Leggi articolo https://comune.bagheria.pa.it/it/news/ad-aspra-l-incontro-dal-titolo-niente-panico - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.