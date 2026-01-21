Ecco la tua introduzione: Secondo l’ultima classifica di JustWatch, a metà gennaio 2026 i film e le serie TV più popolari in Italia sono

JustWatch ha condiviso l’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana, dove a dominare troviamo Una battaglia dopo l’altra e The Pitt, entrambi prodotti targati Warner Bros. Discovery. La nuova classifica mostra che tra i film debutta direttamente in vetta Una battaglia dopo l’altra. I French 75 sono stati un gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, una scelta che ha generato tanto fervore quanto odio profondo. A distanza di anni, alcuni membri superstiti si ritrovano quando un nemico del passato torna a minacciare le loro vite. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Film e serie TV più visti in Italia a metà Gennaio 2026: dominano Una battaglia dopo l’altra e The Pitt

Film e serie TV più visti in Italia a dicembre 2025: dominano i classici natalizi, il nuovo Knives Out e PluribusA dicembre 2025, il panorama dello streaming in Italia mostra una preferenza evidente verso i classici natalizi e le novità di successo.

Da "Una battaglia dopo l'altra" all'horror "I peccatori" al film Netflix con Ben Affleck e Matt Damon: i film da vedere in streaming a gennaio 2026A gennaio 2026, le piattaforme streaming offrono una selezione di film di qualità, tra cui

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Film e Serie TV da vedere nel 2026, tutte le uscite; Dove vedere tutti i film e le serie tv premiati ai Golden Globe 2026; Le serie tv e i film Prime Video più attesi di febbraio 2026; HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio: quali serie e film ci saranno (e spariranno sulle altre piattaforme)?.

Da The beauty a Il falsario, i nuovi film e serie tv da vedere questa settimanaGiulia Vecchio debutta nei panni di conduttrice per la nuova edizione del programma, dove intervista personaggi famosi degustando delle alette di pollo sempre più piccanti. Tra gli ospiti, Nino ... sorrisi.com

The Beauty: 6 film e serie tv su bellezze mortaliNella nuova produzione seriale di Ryan Murphy, un siero estetico si rivela letale. Scopriamo altre storie in cui la beltà corteggia il pericolo ... sorrisi.com

Ne ha fatta di strada dalla serie 'YOU', ma sia in questa che nella serie su Mercoledì Addams e negli ultimi due film di Scream non c'è molta differenza. Però è bella in tutti e tre . - facebook.com facebook

Scegli le audiodescrizioni di tutti i tuoi film e serie televisive preferite. Li trovi su #RaiEasyWeb per le #disabilitàvisive bit.ly/2X9p24z bit.ly/2X9p24z x.com