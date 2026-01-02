A gennaio 2026, le piattaforme streaming offrono una selezione di film di qualità, tra cui

Per iniziare bene l’anno nuovo arriva – su Netflix, Prime Video, Sky e le altre piattaforme – grande cinema in tv. A partire dal migliore film del 2025 con Leonardo DiCaprio: Una battaglia dopo l’altra e dall’horror instant cult I peccatori con Michael B. Jordan. Su Netflix arrivano due inediti da non perdere: The Rip – Non ti fidare con Matt Damon e Ben Affleck (16 gennaio) e Il falsario con Pietro Castellitto (dal 23). Ma la lista di buone visioni in questo primo mese del 2026 è lunga. Ecco le trame e le recensioni dei film più interessanti in uscita da vedere on demand a gennaio 2026. Buon anno e buone visioni! Leonardo DiCaprio in una scena di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, disponibile questo mese su HBO Max (foto Warner Bros. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da "Una battaglia dopo l'altra" all'horror "I peccatori" al film Netflix con Ben Affleck e Matt Damon: i film da vedere in streaming a gennaio 2026

Leggi anche: Dogma 2: Kevin Smith conferma il sequel del film con Ben Affleck e Matt Damon!

Leggi anche: Ben affleck e matt damon il thriller criminale dimenticato diventa successo globale in streaming

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

«Una battaglia dopo l’altra» è il capolavoro dell’anno; I 25 migliori film usciti in Italia nel 2025 secondo Paolo Nizza; I film e le serie più belle del 2025 (che dovreste recuperare); I migliori film e serie del 2025: la nostra classifica definitiva.

Da “Una battaglia dopo l’altra” a “Un semplice incidente”: i migliori film del 2025 - Un cinema invaso dalle isterie del presente come in "Eddington" di Ari Aster o "Bugonia" di Lanthimos: ecco i migliori film del 2025. bergamonews.it