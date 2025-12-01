Un viaggio nella Tuscia in forma di panettone | ingredienti locali e memoria archeologica

Se c’è una cosa che la grande tradizione culinaria italiana ci ha insegnato è che i sapori possono farsi racconti, attraversando i secoli, la storia, la terra e le mani di chi la abita. Ad esempio, immaginatevi il panettone, un dolce iconico del Natale che, invece di rievocare il nord industriale o la grande Milano, prende forma tra le colline vulcaniche della Tuscia e le memorie degli antichi banchetti etruschi. È qui che nasce un panettone che integra ingredienti locali, simboli archeologici e cultura gastronomica come se ogni fetta fosse un frammento di ceramica riportato alla luce. Un gesto semplice — tagliare e condividere — che si fa rito contemporaneo, una porta che si apre sull’Etruria antica senza mai cadere nella nostalgia o nella pura estetica. 🔗 Leggi su Funweek.it