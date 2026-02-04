È arrivato in libreria il nuovo volume della collana

È da poco nelle librerie "Paese del vino, terre divine", 44° volume della collana "Italia della nostra gente", dell’editrice Ecra, Edizioni del Credito Cooperativo, una delle collane più longeve nel nostro Paese in ambito fotografico. La pubblicazione 2026 è dedicata al vino, da sempre sinonimo di convivialità, capace di esaltare e accompagnare i piatti della nostra tradizione culinaria, da scegliere con cura per festeggiare le occasioni speciali. Il testo introduttivo è curato da Antonio Polito, giornalista e editorialista del Corriere della Sera e le foto sono di Luca Merisio (maestro nel rivelare la ricchezza dell’intreccio fra uomo e ambiente, tipica del nostro Paese). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un viaggio nel "Paese del vino, terre divine"

