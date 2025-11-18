Al Circolo il Progresso un viaggio nelle terre del sud con i Populalmaun

I PopulAlma sono un gruppo di musica etnopopolare che esplora, in chiave propria, generi musicali del sud Italia e di altre tradizioni affini per ritmi, sonorità e spirito. Nascono dall'incontro nelle piazze, gremite di quell'energia travolgente, elemento essenziale della musica popolare del Sud. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it