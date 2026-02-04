Questa mattina, alle 10.30, la statua di marmo conosciuta come la “Testa di vecchio” è partita da Osimo per Bruxelles. L’opera, che rappresenta un uomo senza nome, ha accompagnato la comunità per più di cento anni. Ora, il suo viaggio in Europa segna un momento importante per il paese, che si prepara a mostrare il suo patrimonio culturale in una sede istituzionale.

Il 4 febbraio 2026, alle ore 10.30 precise, la “Testa di vecchio”, un’opera di marmo grezzo che da oltre un secolo custodisce l’immagine di un uomo sconosciuto ma profondamente umano, ha lasciato Osimo per un viaggio che non dimenticherà mai nessuno dei suoi abitanti. Non si tratta di un semplice trasferimento, ma di un’uscita solenne, quasi cerimoniale, che ha visto il reperto – noto anche come *Ritratto di vecchio ignoto* – essere sistemato con estrema cura all’interno di una cassa di legno imbottita, protetta da un sistema di controllo dell’umidità e del movimento, e imbarcato su un furgone blindato con scorta della Polizia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’antica statua ritrovata nel cuore del paese parte per un viaggio istituzionale a Bruxelles

Approfondimenti su Testa di vecchio

Recentemente è stata ritrovata e restaurata un’antica statua di Gesù, risalente a circa 400 anni fa.

A Cosenza, nel centro della Calabria, si scopre una città che va oltre le guide turistiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Testa di vecchio

Argomenti discussi: La statua senza testa né gambe: A cavallo tra Seicento e Settecento. Va considerata bene culturale; C’è una statua sotto terra. Dal grido in zona S.Lorenzo all’imminente ritorno a casa. Era su un pavimento a mosaico.

L’antica statua di Gesù ritrovata e ristrutturata dopo quasi 400 anniHa la bellezza di circa 400 anni. Eppure per decenni quella statua è stata dimenticata in un magazzino del Comune. Fino a tornare a nuovo splendore durante queste festività. La storica statua di Gesù ... ilrestodelcarlino.it

L’olio non è una merce. È identità. C’è chi, da Bruxelles, pensa che aumentare le importazioni di olio tunisino a dazio zero sia una buona idea. Noi diciamo no. Perché l’olio d’oliva non è un numero: è tradizione millenaria, cultura antica, lavoro, territorio. È fr - facebook.com facebook