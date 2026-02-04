A Barcellona, nel cuore del padiglione 5 dell’ISE 2026, un piccolo dispositivo ha catturato l’attenzione di ingegneri, ricercatori e appassionati di intelligenza artificiale. Si tratta di un nuovo prodotto di Zotac che combina un SSD e una GPU, una soluzione pensata per migliorare le prestazioni nell’ambito dell’IA. Molti si sono fermati a osservare, curiosi di capire come questa combinazione possa rivoluzionare il modo di lavorare con i dati e le applicazioni intelligenti.

A Barcellona, nel cuore del padiglione 5 dell’ISE 2026, dove si susseguono le novità del mondo smart e dell’innovazione tecnologica, un piccolo dispositivo ha attirato l’attenzione di ingegneri, ricercatori e appassionati di intelligenza artificiale. Non era una nuova GPU, né un processore rivoluzionario. Era un SSD, un semplice drive di memoria veloce, ma posizionato in modo insolito: non all’interno di un case, non collegato a una scheda madre, bensì fisicamente attaccato, come un’appendice, accanto a una scheda video NVIDIA RTX. A presentarlo, con un tono calmo ma deciso, era un tecnico di Zotac, azienda nota per le sue schede grafiche consumer e i mini-PC compatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un SSD accanto alla GPU: la ricetta di Zotac per l’IA

Approfondimenti su Zotac IA

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Zotac IA

Argomenti discussi: SSD Esterni 2026: I Migliori per Velocità e Portabilità; Il Controller wireless PlayStation DualSense Edizione limitata di Marathon è disponibile in preordine su Amazon; Prezzi delle RAM in Forte Aumento: Il Settore Memorie Affronta Aumenti Record Fino al 100% nel 2026; PS6 Portatile avrà una GPU con tecnologia RDNA 5, per un noto leaker.

Un SSD accanto alla GPU: la ricetta di Zotac per l'IAUn SSD che si affianca ad una scheda video per fornire memoria addizionale a quella della scheda, utile per velocizzare le elaborazioni di intelligenza artificiale senza impattare eccessivamente sui c ... hwupgrade.it

SSD esterni 2026: i migliori per velocità e portabilitàScopri i migliori SSD esterni 2026 per gestire file pesanti, con focus su velocità elevate e compatibilità Mac e Windows. msn.com