X-GPU | migliaia di italiani pensavano di fare soldi facili con l’IA ma sono rimasti fregati
Negli ultimi mesi sui social e per passaparola veniva promosso in Italia un progetto che prevedeva l’acquisto di “server” virtuali per l’IA che garantivano una rendita fissa. Gli unici che ci hanno guadagnato sono gli amministratori che sono scappati con i soldi.. 🔗 Leggi su Dday.it
Il buco amministrativo per l'ex consigliere comunale è legato all'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia di migliaia di italiani che non vengono riconosciuti da alcuni programmi: «Dopo tanti anni mi sono abituato a questi ostacoli» - facebook.com Vai su Facebook
