X-GPU | migliaia di italiani pensavano di fare soldi facili con l’IA ma sono rimasti fregati

Dday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi sui social e per passaparola veniva promosso in Italia un progetto che prevedeva l’acquisto di “server” virtuali per l’IA che garantivano una rendita fissa. Gli unici che ci hanno guadagnato sono gli amministratori che sono scappati con i soldi.. 🔗 Leggi su Dday.it

x gpu migliaia di italiani pensavano di fare soldi facili con l8217ia ma sono rimasti fregati

© Dday.it - X-GPU: migliaia di italiani pensavano di fare soldi facili con l’IA, ma sono rimasti fregati

I Campionati italiani di triathlon sprint a Cervia fino al 2027: la 'coda' dell'Ironman che richiama migliaia di atleti

Gaza, in migliaia per il corteo a Roma. Partito da Israele il volo con 26 italiani della Flotilla

“Rubati i dati sanitari di migliaia di italiani”: l’annuncio shock, mai successo prima