X-GPU | migliaia di italiani pensavano di fare soldi facili con l’IA ma sono rimasti fregati

Negli ultimi mesi sui social e per passaparola veniva promosso in Italia un progetto che prevedeva l’acquisto di “server” virtuali per l’IA che garantivano una rendita fissa. Gli unici che ci hanno guadagnato sono gli amministratori che sono scappati con i soldi.. 🔗 Leggi su Dday.it

