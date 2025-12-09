La Cina potrà avere le GPU H200 di Nvidia per addestrare le IA | un aumento di velocità di 6 volte

Dday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti autorizzano l’export delle GPU Nvidia H200 verso la Cina con una tariffa del 25 per cento. Una GPU nettamente superiore all’H20, finora l’unica top di gamma vendibile nel Paese.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - La Cina potrà avere le GPU H200 di Nvidia per addestrare le IA: un aumento di velocità di 6 volte

