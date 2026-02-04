La celebre attrice americana Whoopi Goldberg sarà protagonista di una novità nel cast di “Un posto al sole”. Nelle prossime puntate della soap Rai, Goldberg vestirà i panni di un personaggio che porterà un tocco di novità alla storia. La sua presenza ha già fatto discutere tra i fan, curiosi di scoprire come si inserirà nella trama. Nel frattempo, il Parmigiano Reggiano resta il protagonista di alcune scene chiave, che aggiungono un tocco di autenticità alla narrazione.

Il Parmigiano Reggiano protagonista con Whoopi Goldberg nelle nuove puntate della celebre fiction Rai ‘ Un posto al sole ’. Il re dei formaggi approda sul set per una collaborazione che unisce l’eccellenza del Made in Italy al fascino della serie più longeva della tv italiana. Nelle prossime puntate del daily drama, prodotto da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione TV Rai di Napoli e in onda su Rai 3, la Dop è protagonista accanto a una guest star d’eccezione: l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, star di film classici quali ‘Ghost – Fantasma’ e ‘Sister Act’. Il Parmigiano Reggiano si inserisce nel tessuto narrativo della serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Un posto al sole’. Whoopi Goldberg porta la dop in tv

Approfondimenti su Whoopi Goldberg

Tra pochi giorni, un'icona del cinema e del teatro, Whoopi Goldberg, farà il suo debutto in

Whoopi Goldberg ha fatto il suo debutto in “Un Posto al Sole” nei panni di Eleonor Prince.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Whoopi Goldberg

Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 febbraio 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio: si avvicina un San Valentino complicato; Un Posto al Sole, anticipazioni 26 gennaio: Eleonor Price colpita da Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gianluca e Alberto affascinati dalla stessa ragazza!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 9 al 13 febbraio 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. msn.com

Anticipazioni Un Posto al Sole 9 al 13 febbraio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it

Whoopi Goldberg + San Gennaro + Patrizio Rispo = x.com

Whoopi Goldberg e Napoli: un incontro che lascia il segno “Napoli mi ha abbracciato. Qui ho capito davvero cosa significa recitare”. Poche parole, ma dense. Nel racconto di Whoopi Goldberg, Napoli non è solo uno sfondo, ma un’esperienza che entra sotto p - facebook.com facebook