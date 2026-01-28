Come Whoopi Goldberg è arrivata in Un Posto al Sole | La storia raccontata da Patrizio Rispo

Whoopi Goldberg ha fatto il suo debutto in “Un Posto al Sole” nei panni di Eleonor Prince. L’attrice americana ha sorpreso i fan della soap, arrivando in modo del tutto inaspettato. La sua partecipazione è nata da un incontro casuale con Patrizio Rispo, che interpreta il protagonista Patrizio Rispo. Da venerdì scorso, il personaggio di Goldberg si è unito alle trame della soap, portando un tocco di novità e curiosità tra gli spettatori.

Patrizio Rispo rivela come ha convinto Whoopi Goldberg a partecipare a Un posto al sole

Whoopi Goldberg arriva ad UN POSTO AL SOLE

