Un Posto al Sole scocca l’ora di Whoopi Goldberg

Un Premio Oscar sta per arrivare a Palazzo Palladini. Manca pochissimo, infatti, all’ingresso di Whoopi Goldberg in Un Posto al Sole. La prossima settimana, i telespettatori della longeva soap di Rai 3 conosceranno l’enigmatica Eleonor Price, il personaggio interpretato dalla celebre attrice statunitense. Annunciata lo scorso giugno, la partecipazione della Goldberg si estenderà per un arco narrativo di circa venti episodi e sarà di fatto la ‘ciliegina sulla torta’ dei festeggiamenti per i trent’anni di messa in onda di Un Posto al Sole, che ha preso il via nel lontano 21 ottobre 1996. Il personaggio di Whoopi Goldberg in Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

