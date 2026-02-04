Un paese che riparte | tra rilancio economico e scelte di vita a Castiglione Cosentino

A Castiglione Cosentino la ripresa si fa vedere nelle strade e nelle attività quotidiane. La gente riprende a lavorare, i negozi riaprono e le scuole riprendono il ritmo normale. La sensazione è che il paese stia davvero ripartendo, cercando di lasciarsi alle spalle i momenti difficili. Non si tratta di grandi annunci, ma di piccoli segnali concreti che fanno sperare in un futuro più stabile.

A Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza, qualcosa si sta muovendo. Non è un'eco di progetti ambiziosi annunciati da palazzo, né un'immagine da brochure turistica. È una realtà concreta, misurabile, che sfida un'immagine diffusa del Sud Italia: quella del declino, dello spopolamento, della fuga. Il 4 febbraio 2026, alle 15:17, il dato è ufficiale: nel comune calabrese, nel corso dell'ultimo anno, il numero di nascite ha eguagliato esattamente quello dei decessi. Un pareggio demografico, raro in un'Italia che da decenni registra un calo costante della popolazione, soprattutto nei piccoli centri.

