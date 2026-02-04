Il mercato dell’Empoli si è chiuso senza grandi sorprese. La società ha effettuato quattro acquisti e quattro cessioni, mantenendo un equilibrio tra entrate e uscite. Nessuna operazione clamorosa, ma tutto fatto per rispondere ai bisogni della squadra. Alla fine, l’Empoli si presenta con un mercato sobrio, mirato a rinforzare i punti necessari senza eccessi.

Quattro ingressi e quattro uscite. Alla fine quello dell’ Empoli è stato un mercato senza grandi squilli, ma equilibrato per quelle che erano le esigenze della squadra. Sebbene quasi sul gong, infatti, è arrivato quel centrocampista (Magnino, nella foto) indicato fin da dicembre dalla proprietà come obiettivo primario e un attaccante (Fila) e un esterno (Candela) per sostituire numericamente l’infortunato Pellegri, che purtroppo ha chiuso ancora una volta anzi tempo la propria stagione, e Carboni passato al Parma dopo aver risolto anticipatamente il prestito in azzurro dall’Inter. L’ingresso del ‘cavallo di ritorno’ Romagnoli, poi, ha sicuramente portato esperienza in un reparto, quello difensivo, dove ce n’era bisogno, anche se resta una scommessa visto che non gioca gare ufficiali da oltre un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un mercato piuttosto equilibrato

Approfondimenti su Empoli Mercato

La mercato azionario ha concluso una settimana caratterizzata da poca attività e scarsa volatilità.

Domenica 11 gennaio, con anticipi al sabato, riprende il campionato di Promozione: il torneo si presenta molto equilibrato, promettendo incontri avvincenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Housing Market Update Nobody Talks About (Just the Truth)

Ultime notizie su Empoli Mercato

Argomenti discussi: Un mercato piuttosto equilibrato; Le pere sudafricane arrivano su un mercato equilibrato; Previsioni Azioni Poste Italiane 2026–2030 | Prospettive; Edge 70, come Motorola prova a rilanciare il futuro (già sfiorito?) degli smartphone ultrasottili.

Un mercato piuttosto equilibratoSoddisfatte le esigenze della proprietà e della squadra. Inserimenti non di spicco,. ma mirati sull’esperienza. lanazione.it

Mi dicono che Mateta sia un’operazione targata Furlani. Se fosse vero, l’influenza di Tare sul mercato del Milan sarebbe piuttosto limitata, quasi ininfluente. x.com

Auto 2026, il mercato non decollerà. Le previsioni “deboli” per Europa ed Italia. Il 2026 non sarà l’anno della ripresa per l’automotive europeo, ma piuttosto una fase di transizione complessa. Domanda stagnante, pressione competitiva dei costruttori cinesi, - facebook.com facebook