un mercato piuttosto equilibrato

Il mercato dell’Empoli si è chiuso senza grandi sorprese. La società ha effettuato quattro acquisti e quattro cessioni, mantenendo un equilibrio tra entrate e uscite. Nessuna operazione clamorosa, ma tutto fatto per rispondere ai bisogni della squadra. Alla fine, l’Empoli si presenta con un mercato sobrio, mirato a rinforzare i punti necessari senza eccessi.

Quattro ingressi e quattro uscite. Alla fine quello dell’ Empoli è stato un mercato senza grandi squilli, ma equilibrato per quelle che erano le esigenze della squadra. Sebbene quasi sul gong, infatti, è arrivato quel centrocampista (Magnino, nella foto) indicato fin da dicembre dalla proprietà come obiettivo primario e un attaccante (Fila) e un esterno (Candela) per sostituire numericamente l’infortunato Pellegri, che purtroppo ha chiuso ancora una volta anzi tempo la propria stagione, e Carboni passato al Parma dopo aver risolto anticipatamente il prestito in azzurro dall’Inter. L’ingresso del ‘cavallo di ritorno’ Romagnoli, poi, ha sicuramente portato esperienza in un reparto, quello difensivo, dove ce n’era bisogno, anche se resta una scommessa visto che non gioca gare ufficiali da oltre un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

