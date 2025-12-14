borsa si chiude una settimana piuttosto apatica

La mercato azionario ha concluso una settimana caratterizzata da poca attività e scarsa volatilità. Nonostante le recenti dichiarazioni della Federal Reserve sui tassi di interesse, gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento prudente, contribuendo a un andamento complessivamente sonnacchioso.

Nei giorni scorsi la Fed si è pronunciata sui tassi, ma quella che si è appena conclusa per Pier Nicola Assiso è stata una settimana “a dir poco apatica”. Ecco allora una panoramica di alcuni indici, tra Europa e Stati Uniti, con le analisi di Pier Nicola Assiso su LombardReport.com S&P 500. Per Assiso l’S&P 500 ha avuto un brutto finale di settimana con la candela di venerdì. “Non mi aspetto grandi salite e propendo per un trading range, ma ricordiamoci poi che con i bassi volumi tra Natale e Capodanno si potrebbero creare le condizioni per far fare un breakout rialzista nei primi giorni di gennaio. It.insideover.com

