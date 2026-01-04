Paradisi | Torneo molto equilibrato

Domenica 11 gennaio, con anticipi al sabato, riprende il campionato di Promozione: il torneo si presenta molto equilibrato, promettendo incontri avvincenti. La seconda giornata del girone di ritorno offre l’opportunità di approfondire le dinamiche di una competizione aperta e imprevedibile, con squadre che si contendono punti fondamentali per la classifica. Un momento importante per appassionati e appassionate di calcio locale.

Domenica 11 gennaio (con gli anticipi al sabato) anche il campionato di Promozione ritorna in pista per la seconda giornata del girone di ritorno. Si riparte con il Lunano al comando, seguita a meno 4 dal Fano e con 9 punti di vantaggio sulla Nuova Real Metauro. Al quarto posto (a meno 16) il duo Gabicce Gradara- Montemarcianese. Fanalino di coda la Vigor Castelfidardo. Dopo 1440 minuti di gioco la differenza tra la testa e la coda della graduatoria è di 27 punti. In questa categoria sono diversi i calciatori di spessore, tra questi Luca Paradisi (foto), centrocampista centrale classe 1991 del Lunano ed ex Jesina, Matelica, Senigallia, Urbania, Fossombrone e altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

