Calciomercato Napoli chiuso per il campione classe 2008 del Boca Juniors

Il Napoli amplia il proprio raggio d'azione nel calciomercato concentrandosi sul Sudamerica, un'area storicamente ricca di talenti. Recentemente, il club ha concluso un importante accordo per un giovane campione classe 2008 del Boca Juniors, rafforzando così il settore giovanile e puntando sul potenziale emergente del calcio sudamericano.

Calciomercato Napoli. Il Napoli torna a guardare con grande attenzione al Sudamerica, territorio da sempre fertile per il mercato azzurro. Il club partenopeo, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna e supportato da uno scouting sempre più orientato sui vivai internazionali, ha definito l’arrivo di Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008 di proprietà del Boca Juniors. Calciomercato Napoli: operazione chiusa. La notizia arriva dall’Argentina, rilanciata da Mundo Boca RadioTV, e ha colto di sorpresa anche la dirigenza degli Xeneizes. Il trasferimento è ormai cosa fatta: Pereyra lascerà Buenos Aires il 28 dicembre per iniziare la sua avventura in Italia, dove verrà inizialmente inserito nel settore giovanile del Napoli. Ilnerazzurro.it

