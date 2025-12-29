Nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà | rette azzerate grazie al contributo della regione

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha introdotto un programma di nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà, azzerando le rette per garantire un accesso equo all’educazione dei più piccoli. A Falconara Marittima, questa iniziativa rappresenta un passo concreto nel supporto alle famiglie e nella promozione del diritto all’educazione fin dalla prima infanzia, rafforzando l’impegno della comunità locale in questo settore.

FALCONARA MARITTIMA - Falconara rafforza il proprio impegno a sostegno delle famiglie e del diritto all’educazione fin dalla prima infanzia. Per l’anno educativo 20252026 le famiglie con Isee inferiore a 10mila euro, già iscritte a settembre, hanno potuto usufruire dell’esonero totale dalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

nidi gratuiti per le famiglie in difficolt224 rette azzerate grazie al contributo della regione

© Anconatoday.it - Nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà: rette azzerate grazie al contributo della regione

Leggi anche: Nidi gratis plus, il bando della Regione per azzerare le rette. Come fare domanda

Leggi anche: Case Aler, cresce il contributo di solidarietà per le famiglie in difficoltà: dalla Regione altri 475mila euro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Nidi Gratis”, sono 14mila le famiglie beneficiarie. A settembre riapertura del bando - Il prossimo anno educativo saranno circa 14 mila le famiglie che da settembre potranno mandare gratuitamente al nido le proprie figlie ei propri figli. lanazione.it

Nidi gratis in Toscana, Giani: «Alziamo la soglia Isee a 40mila euro per coprire il 60% delle famiglie» - È questa la direzione tracciata dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha annunciato l’aumento ... lanazione.it

Asilo nido gratuito per le famiglie grazie all’accordo con "Zero 3" - Dopo Staffolo, tocca a Rosora, più: l’asilo nido, infatti, diventa gratuito per coloro che hanno un Isee inferiore a 40mila euro e scelgono di iscrivere i propri figli al Nido d’Infanzia “Zero 3” di ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.