Nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà | rette azzerate grazie al contributo della regione
La Regione ha introdotto un programma di nidi gratuiti per le famiglie in difficoltà, azzerando le rette per garantire un accesso equo all’educazione dei più piccoli. A Falconara Marittima, questa iniziativa rappresenta un passo concreto nel supporto alle famiglie e nella promozione del diritto all’educazione fin dalla prima infanzia, rafforzando l’impegno della comunità locale in questo settore.
FALCONARA MARITTIMA - Falconara rafforza il proprio impegno a sostegno delle famiglie e del diritto all’educazione fin dalla prima infanzia. Per l’anno educativo 20252026 le famiglie con Isee inferiore a 10mila euro, già iscritte a settembre, hanno potuto usufruire dell’esonero totale dalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
