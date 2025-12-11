Benevento al Museo Arcos il nuovo percorso tattile per visitatori non vedenti

Il Museo Arcos di Benevento inaugura un nuovo percorso tattile dedicato ai visitatori non vedenti, rendendo più accessibile e inclusiva la sua sezione egizia. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per promuovere la cultura e l’arte a tutti, indipendentemente dalle capacità visive. Un’opportunità per scoprire e apprezzare il patrimonio archeologico in modo più coinvolgente e condiviso.

Il Museo Arcos di Benevento compie un passo decisivo verso l'inclusione, trasformando la sua prestigiosa sezione egizia in uno spazio ancora più accessibile. La presentazione di stamani del nuovo percorso tattile dedicato alle persone cieche e ipovedenti ha mostrato come l'innovazione tecnologica, unita alla collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni, possa trasformare un museo in un luogo davvero aperto a tutti. Un tassello fondamentale che ribadisce un principio semplice ma imprescindibile: la cultura è di tutti, e tutti devono poterla vivere senza barriere.

