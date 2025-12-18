I giardini dell’antico Egitto sono uno dei fiori all’occhiello del museo Egizio di Torino Divina Centore che li studia e che ne ha scritto ce li racconta

I giardini dell’antico Egitto, tra simbolismo e bellezza, sono un vero tesoro custodito al Museo Egizio di Torino. Divina Centore, egittologa appassionata, ci guida alla scoperta di questi spazi verdi, ricchi di storia e mistero, come raccontato nel suo libro

© Iodonna.it

D ivina Centore, egittologa del Museo Egizio di Torino, ci porta a spasso tra i giardini dell’antico Egitto, che ha raccontato in Faraoni e fiori. La meraviglia dei giardini dell’antico Egitto, editore il Mulino. Nel 2022 ha curato l’allestimento di “ Cortile aperto: flora dell’antico Egitto ”, quindi “Giardini Egizi: l’orto e il giardino funerario”. A fine 2025 ha partecipato alla campagna di scavi del museo torinese presso Saqquara. Ci racconta dei giardini dell’antico Egitto in una conversazione che proietta nuova luce sulle competenze botaniche di uomini e donne vissuti così indietro nel tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

