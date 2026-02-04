Un bacio al veleno e una proposta di matrimonio | Lang e McTominay destini da scrivere

Un pizzico di romanticismo mischiato a a una dose di veleno, non è una ricetta culinaria nè il mix di una favola alla 'Biancaneve' per intenderci. E' la differente situazione quando si vanno ad analizzare le figure di due giocatori del Napoli, uno che difende i colori azzurri e l'altro che li ha lasciati ma che potrebbe rivestirli a fine stagione. McTominay da una parte e Lang dall'altra. Un promessa d'amore e un bacio amaro. Prove di rinnovo per il centrocampista scozzese con scadenza fissata al 2030, due anni dopo quella attuale. Un risultato importante per un giocatore che aveva vestito una sola maglia, quella del Man Utd e che forse non l'avrebbe mai lasciata, e che adesso punta a scrivere la storia con la maglia del Napoli per tanti anni ancora, puntando a vincere ancora.

