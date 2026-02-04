Lang al veleno per il suo addio al Napoli | Con Conte non è scattata la scintilla non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma…

Noa Lang non nasconde il suo risentimento per l’addio al Napoli. L’attaccante del Galatasaray spiega che con Conte non è scattata la scintilla e che si sentiva trattato ingiustamente. Racconta anche che gli altri non volevano che se ne andasse, ma alla fine ha scelto di lasciare. La sua esperienza al Napoli è durata solo sei mesi, ma sembra averlo segnato profondamente.

Napoli, veleno Noa Lang: "Trattato senza onestà da Conte" Il caso Noa Lang scuote il Napoli.

