Un angolo di Lisbona a Roma | la chiesa segreta di Campo Marzio

A pochi passi da Campo Marzio, si nasconde una chiesa segreta che sembra uscita da Lisbona. In pieno centro storico, questa piccola chiesa custodisce un pezzo di Portogallo e racconta storie di pellegrini, diplomazia e legami antichi tra le due città. Anche chi vive a Roma da anni può restare sorpreso di scoprire questa parte nascosta della capitale.

Ma voi lo sapevate che a Roma, nel centro storico, a pochi passi dai percorsi più battuti dai turisti c’è un una “ chiesa segreta ” che trasporta un pezzo di Lisbona nel cuore della Capitale? Anche chi conosce meglio la Città Eterna, può rimanere stupito dalla sua storia, internazionale e fatta di pellegrinaggi, diplomazia e legami profondi. Siamo nel rione Campo Marzio, in un luogo che custodisce una delle identità più affascinanti e meno conosciute della città. La chiesa “ segreta” dei portoghesi nel cuore di Roma: un pezzo di Lisbona. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando della chiesa di Sant’Antonio in Campo Marzio, nota anche come Sant’Antonio dei Portoghesi.🔗 Leggi su Funweek.it

Nel cuore di Roma, nascosta all'interno di un palazzo vicino a Campo de' Fiori, si cela una chiesa poco conosciuta.

Portogallo: la maggior parte dei morti nell'incidente sulla funicolare di Lisbona erano stranieriDiverse agenzie stanno indagando su quella che il primo ministro portoghese Luís Montenegro ha definito una delle più grandi tragedie del nostro recente passato La polizia portoghese ha dichiarato ... it.euronews.com

In Portogallo per il Carnevale di LisbonaIl Carnevale in Portogallo è un’esplosione di colori, musica, tradizione e gioia che contagia tutti, dai centri storici delle grandi città ai piccoli ... ilsole24ore.com

