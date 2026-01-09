Juventus Di Marzio La Juve spinge per Chiesa

Da ilprimatonazionale.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Di Marzio riferisce che la Juventus intensifica gli sforzi per concludere l'acquisto di Federico Chiesa. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con i bianconeri determinati a portare a termine l'operazione. La volontà del club è chiara e si lavora per trovare l'intesa definitiva, considerando anche gli aspetti tecnici e finanziari della trattativa.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della trattativa  per arrivare a Federico Chiesa. I bianconeri spingono per chiudere. La situazione al Liverpool L’ex  bianconero Federico Chiesa sta vivendo un momento complicato ad Anfield e l’Inter sembra pronta ad approfittare dell’opportunità. Negli ultimi giorni sono circolate voci che lo riportano in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus di marzio la juve spinge per chiesa

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Marzio “La Juve spinge per Chiesa”

Leggi anche: Juventus: Chiesa spinge per il ritorno, ma dipende da Salah

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Chiesa spinge per il ritorno, Vlahovic brucia i tempi di recupero

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Di Marzio: “Frattesi-Juve è complicata anche a gennaio: ecco l’ultima novità”; Danilo: Ritorno alla Juve? Penso che...; Romano: “Ecco cosa blocca l’operazione tra Inter e Juventus per Frattesi”.

juventus marzio juve spingeDi Marzio svela la strategia Juve: "Ora cercano un play in prestito perchè vogliono fare il grande colpo Tonali a giugno. Interesse per Rodriguez è vero" - Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul mercato della Juventus ai microfoni di Sky Sport. tuttojuve.com

juventus marzio juve spingeRodriguez, ok al prestito - Juventus, priorità centrocampo: Guido Rodriguez dà l’ok al prestito Questa situazione ha spinto l’amministratore delegato Damien Comolli e il direttore sportivo ... tuttojuve.com

juventus marzio juve spingeDanilo: “Tornare alla Juve in un’altra veste? Sicuramente sì, non ci penserei nemmeno” - A quasi un anno dal suo addio alla Juventus Danilo sarà presente a Juventus- gianlucadimarzio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.