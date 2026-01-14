umbria jazz nuove stelle al santa giuliana

Presentata in anticipo, l'edizione 2026 di Umbria Jazz si svolgerà il 6 e 7 luglio all'Arena Santa Giuliana. Due serate dedicate a nuove stelle del jazz, tra cui Charles Lloyd, Terence Blanchard, Ravi Coltrane, Laurie Anderson e Christone “Kingfish” Ingram. I biglietti sono disponibili da oggi, dalle 12, per un evento che conferma la tradizione di eccellenza della manifestazione.

Charles Lloyd, Terence Blanchard e Ravi Coltrane con il tributo a Miles Davis e John Coltrane, Laurie Anderson con i Sexmob, Christone “Kingfish” Ingram: ecco le nuove superstar in arrivo a Umbria Jazz 2026 che svela altre due serate delle meraviglie, in programma lunedì 6 e martedì 7 luglio all’Arena Santa Giuliana, con inizio alle 21 e biglietti in vendita da oggi, a partire dalle 12. I concerti, allora. Il doppio set del 6 luglio si apre con Charles Lloyd, leggenda della musica del mondo, considerato “Jazz Master” dal National Endowment for the Arts e insignito dal Berklee di Boston di una laurea honoris causa ricevuta proprio a Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

