Umbria Jazz 2026 notte prog all' Arena Santa Giuliana con Beat e Perigeo

Perugiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Umbria Jazz 2026 si prepara a regalare una serata all'insegna del prog rock. Il 4 luglio, all'Arena Santa Giuliana, si esibiranno i gruppi Beat e Perigeo, arricchendo il programma dell'edizione 2026 con un evento imperdibile dedicato agli appassionati di musica progressiva.

