Umbria Jazz 2026 notte prog all' Arena Santa Giuliana con Beat e Perigeo
L'Umbria Jazz 2026 si prepara a regalare una serata all'insegna del prog rock. Il 4 luglio, all'Arena Santa Giuliana, si esibiranno i gruppi Beat e Perigeo, arricchendo il programma dell'edizione 2026 con un evento imperdibile dedicato agli appassionati di musica progressiva.
Il 4 luglio Umbria Jazz è a tutta prog. Sul palco dell’Arena Santa Giuliana, Beat e Perigeo. Nuovo annuncio del programma dell'edizione 2026.BeatBeat è una super band creata da due ex membri dei King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin, dal virtuoso della chitarra Steve Vai e dall'esplosivo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
A Umbria Jazz 2026 anche Perigeo, due ex King Crimson e Steve Vai. Sting verso il sold out - L’organizzazione del festival, in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio, ha comunicato lunedì alcuni dei nomi che anim ... Scrive umbria24.it
