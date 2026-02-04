Ultraottantenne abusa di quattro bambine al parco | è il secondo processo per violenza sessuale

Al tribunale di Torino è iniziato il nuovo processo contro un uomo di 86 anni, accusato di aver abusato di quattro bambine nel parco. Si tratta del secondo procedimento penale per lo stesso uomo, che già lo scorso anno era stato condannato per reati simili. Le ragazzine, tra i 6 e gli 11 anni, hanno raccontato quanto accaduto, mentre gli inquirenti continuano a raccogliere prove. La vicenda scuote la comunità locale e riaccende il dibattito sulla protezione dei minori.

Al via il processo per un uomo di 86 anni accusato di violenza sessuale su delle minori di 11, 9 e 6 anni: lo scorso anno era già stato condannato.

